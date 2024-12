Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do płatności dla kontrahentów - Najpopularniejsze aplikacje - Gabon

Oprogramowanie do płatności dla kontrahentów umożliwia pracodawcom wysyłanie płatności cyfrowych niezależnym kontrahentom i freelancerom. To oprogramowanie umożliwia firmom płacenie pracownikom niebędącym pracownikami za pośrednictwem wpłat bezpośrednich, kart płatniczych, integracji procesorów płatności lub portfeli cyfrowych. Zapewnia zgodność z odpowiednimi kodeksami i przepisami podatkowymi bez konieczności stosowania czeków papierowych, arkuszy kalkulacyjnych lub oprogramowania płatniczego, które nie jest specjalnie zaprojektowane do płatności kontrahentom. Niektóre rozwiązania w zakresie płatności dla kontrahentów są dostosowane do płatności krajowych w obrębie jednego kraju, np. Stanów Zjednoczonych, podczas gdy inne obsługują płatności międzynarodowe w wielu walutach. Do firm powszechnie korzystających z tego oprogramowania zaliczają się firmy, które korzystają z wykonawców — często nazywanych pracownikami gig lub pracownikami 1099 — w branżach takich jak opieka zdrowotna, hotelarstwo, handel detaliczny i budownictwo. Personel HR korzysta z tych platform do przetwarzania płatności i utrzymywania zgodności z przepisami podatkowymi, natomiast kontrahenci często mogą uzyskiwać dostęp do środków i śledzić zarobki za pośrednictwem portalu znajdującego się na platformie.