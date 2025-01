Oprogramowanie do marketingu treści - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Issuu

Issuu to największa na świecie platforma do publikowania treści i marketingu, która umożliwia konwertowanie, hostowanie i udostępnianie angażujących treści w różnych dynamicznych formatach we wszystkich cyfrowych kanałach dystrybucji. Dzięki ponad 60 milionom publikacji Issuu ułatwia ponad milionowi użytkowników na całym świecie jednorazowe przekształcenie fragmentu treści i udostępnienie go wszędzie. Issuu Story Cloud zamienia pojedynczy dokument w wyjątkowo wciągającą lekturę, przekształcając dokumenty statyczne w zasoby marketingowe – w tym flipbooki do umieszczenia na stronach internetowych i blogach, artykuły zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, animowane historie do mediów społecznościowych, GIF-y do wiadomości e-mail i nie tylko . Każdego dnia do Issuu przesyłanych jest ponad 300 000 stron treści, dzięki czemu czytelnicy na całym świecie mogą odkrywać i angażować się w to, co kochają, od magazynów i gazet po portfolio i katalogi. Zarówno marketerzy korporacyjni, jak i twórcy indywidualni wybierają Issuu ze względu na przyjazną dla użytkownika platformę, która umieszcza ich komunikat w centrum uwagi, nie wymagając ani jednej linii kodu. Siedziba Issuu znajduje się w Palo Alto w Kalifornii, a biura na całym świecie znajdują się w Kopenhadze, Berlinie i Bradze. Więcej informacji znajdziesz na issuu.com.