Współcześni marketerzy znają moc wideo, ale rozpoznają, że tradycyjny model produkcji jest zepsuty. Niedziele upoważnia firmy do tworzenia, personalizacji i dystrybucji wideo na skalę i niezależnie. Ułatwiamy użytkownikom tworzenie wysokiej jakości, profesjonalnie wyglądającego wideo bez wcześniejszego doświadczenia i łatwym dla firm w operacjonalizacji opłacalnego silnika treści wideo. Niedzielnia platforma wideo to łatwe w użyciu oprogramowanie do tworzenia tworzenia i funkcji AI-obserwowanej przez AI, osadzanie kreatywnej wiedzy specjalistycznej z potężnymi możliwościami personalizacji w celu poprawy zaangażowania widzów i zwiększenia wydajności operacyjnej poprzez zmniejszenie zależności od modeli produkcyjnych wymagających zasobów, które ponoszą znaczne koszty, czas i wymagają specjalistycznych umiejętności. Zarówno rozwijające się firmy i wiodące marki, w tym 1000bulbs.com, 1-800 kontaktów, Aetna, Bank of America, iThink Financial, OKTA, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare i wiele innych, przyjęły niedziele, aby zmodernizować produkcję wideo z personalizacją w celu poprawy zaangażowania odbiorców w celu poprawy zaangażowania odbiorców w celu poprawy zaangażowania odbiorców, aby poprawić zaangażowanie odbiorców i zwiększyć efektywny wzrost biznesu.