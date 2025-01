Testowanie automatyczne - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

LambdaTest

LambdaTest to wiodąca chmura do testowania doświadczeń cyfrowych, która pomaga programistom i testerom szybciej dostarczać kod. Mając ponad 10 000 klientów korporacyjnych i ponad 2 000 000 użytkowników w 130 krajach, programiści i testerzy polegają na LambdaTest, aby przyspieszyć proces zapewniania jakości i dostarczać produkty z najlepszymi w swojej klasie doświadczeniami cyfrowymi. - Chmura testów ciągłych Chmura testów ciągłych firmy LambdaTest umożliwia przedsiębiorstwom szybkie testowanie i wdrażanie zmian w aplikacjach internetowych i mobilnych nawet o 70% szybciej, co pomaga przyspieszyć proces rozwoju i skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek. - Chmura testowa w różnych przeglądarkach Nasza chmura testowa w różnych przeglądarkach umożliwia użytkownikom testowanie witryn internetowych i aplikacji internetowych w szerokiej gamie przeglądarek, systemów operacyjnych i urządzeń. Dzięki takim funkcjom, jak testowanie w czasie rzeczywistym, testowanie responsywnego projektowania i narzędzia do debugowania, umożliwia programistom upewnienie się, że ich witryny i aplikacje internetowe są kompatybilne z różnymi przeglądarkami, zapewniając w ten sposób bezproblemową obsługę. - Prawdziwa chmura na urządzeniu Dzięki prawdziwej chmurze na urządzeniu testerzy/programiści mogą wykryć błędy wcześniej, zanim ich aplikacje mobilne zostaną udostępnione. Dzięki chmurze do testowania urządzeń Real Devices firmy LambdaTest zespoły mogą testować nieobsługiwane błędy, interfejs użytkownika/UX, wydajność i funkcjonalność swoich aplikacji, zanim zostaną one wprowadzone do środowiska produkcyjnego. Zespoły mogą również testować na najszerszej gamie urządzeń mobilnych i urządzeń OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV i Apple TV). - Chmura regresji wizualnej oparta na sztucznej inteligencji Zapewnienie spójnych układów, projektów i funkcjonalności aplikacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia doskonałych wizualnie doświadczeń cyfrowych. Chmura regresji wizualnej LambdaTest zapewnia, że ​​wygląd i funkcjonalność aplikacji internetowych organizacji pozostają spójne i wolne od błędów, co ostatecznie poprawia cyfrowe doświadczenia i wydajność biznesową. Zespoły mogą uzyskać wczesny wgląd w błędy wizualnego interfejsu użytkownika, zanim udostępnią swoje aplikacje klientowi. Testerzy/programiści mogą przeprowadzać automatyczne testy regresji wizualnej na ponad 3000 kombinacji przeglądarek i rzeczywistych urządzeń, aby zidentyfikować odchylenia wizualne. — Zintegrowana inteligencja testowa oparta na sztucznej inteligencji Informacje dotyczące realizacji testów mają kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej, ponieważ zapewniają przedsiębiorstwom głębszy wgląd w jakość wydań i trendy. Analizując dane dotyczące wykonania testów, zintegrowana inteligencja testów LambdaTest zapewnia przedsiębiorstwom wgląd we wzorce i trendy, które mogą prowadzić do świadomych decyzji dotyczących przyszłego rozwoju i poprawy jakości aplikacji. Może to zapewnić zespołom programistycznym szczegółowe i przydatne dane dotyczące wykonania testów oraz wypełnić lukę między danymi, spostrzeżeniami i działaniami, umożliwiając lepsze i szybsze podejmowanie decyzji.