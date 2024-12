Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie - Najpopularniejsze aplikacje - Holandia

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści opartych na kontach umożliwia firmom generowanie na dużą skalę dostosowanych do indywidualnych potrzeb, markowych interakcji online i treści, poprawiając wyniki inicjatyw marketingowych opartych na kontach. To oprogramowanie umożliwia marketerom tworzenie i rozpowszechnianie treści dostosowanych do indywidualnych kont, przyspieszając proces sprzedaży. Osiąga to poprzez dostosowywanie tekstu, elementów marki, wezwań do działania, obrazów i innych elementów, wyświetlając charakterystyczną treść dla każdego docelowego konta w witrynie internetowej firmy. Ponadto oprogramowanie to pomaga marketerom śledzić odsłony stron i konwersje na koncie, dostarczając cennych informacji podczas interakcji z witryną i treścią.