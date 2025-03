GrowthBook

GrowthBook to najpopularniejsza platforma do eksperymentowania i oznaczania funkcji typu open source. Stworzona w 2021 roku GrowthBook to nowoczesna i wysoce konfigurowalna platforma, która współpracuje z Twoimi unikalnymi potrzebami i strukturami danych. Wykorzystaj całą moc niestandardowej, własnej platformy, bez konieczności jej samodzielnego budowania. GrowthBook zawiera wysokowydajne pakiety SDK w najpopularniejszych językach dla flag funkcji i jest zaprojektowany tak, aby nie znajdować się na krytycznej ścieżce renderowania. Nasza platforma testów A/B wykorzystuje istniejącą hurtownię danych i może być całkowicie dostosowana do Twoich potrzeb. Obsługujemy najpopularniejsze narzędzia do śledzenia zdarzeń, a także niestandardową obsługę większości hurtowni danych - obsługujemy nawet Mixpanel i Google Analytics. Żadnej czarnej skrzynki! Uzyskaj pełną przejrzystość swoich danych, przeglądaj zapytania, a nawet eksportuj do notatników Jupyter.