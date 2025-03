Betterment

Zarządzanie 401 (k) jest trudne. Właśnie dlatego poprawa pracy ułatwia pracodawcom oferowanie wysokiej jakości 401 (k). Od bieżącego wsparcia administracyjnego i zarządzania inwestycjami, dostosowanego projektu planu i usprawnionych integracji płac - wykonujemy ciężkie podnoszenie, więc nie trzeba. Daj swoim pracownikom dostęp do łatwego w użyciu, potężnego rozwiązania oszczędności inwestowania i emerytury z ulepszeniem w dostosowywanych portfelach Work, spersonalizowane wskazówki finansowe, możliwość łączenia się z kontami zewnętrznymi oraz różnymi uzupełniającymi się budowaniem bogactwa, oszczędności i narzędzi inwestycyjnych-wszystkie dostępne Za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Dzięki poprawie w pracy, twoje 401 (k) można również ulepszyć dzięki nowym funkcjom, takim jak oferowanie meczu 401 (k) w zakresie płatności z tytułu pożyczek studenckich, a także dodatkowe świadczenia finansowe, takie jak nasze zarządzanie pożyczką studencką, 529 oszczędności edukacyjnych i coaching finansowy 1: 1 korzyści*. Dzięki tej nowoczesnej mieszance korzyści 401 (k) i finansów, a także dostępnej edukacji i narzędzi, poprawa pracy może pomóc w przyciągnięciu i zatrzymaniu szczęśliwych pracowników, zapewniając korzyści potrzebne do osiągnięcia swoich celów finansowych. *Zarządzanie pożyczkami studencką przez Betterment w Work („SLM”) znajduje się we współpracy z Spinwheel. 529 kont i ich plany są przechowywane i zarządzane przez administratorów i menedżerów programów poza poprawą. SLM, 529s i usługi coachingowe finansowe są dostępne tylko w ramach pakietowej oferty z Betterment 401 (k) w planie pro lub flagowym; Dodatkowe opłaty obowiązują w zakresie wykorzystania w planie Pro, usługi niedostępne w niezbędnym planie.