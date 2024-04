Pomagamy firmom z różnych branż pokonać wyzwanie polegające na pozyskiwaniu wysokiej jakości danych do szkolenia ich modeli wizji AI. Nasze rozwiązanie generuje syntetyczne dane, które umożliwiają klientom łatwe tworzenie różnorodnych zbiorów danych na dużą skalę. Wykorzystując SyntheticAIdata Enterprise, klienci mogą osiągnąć wiele korzyści, w tym znaczną redukcję kosztów, ochronę prywatności i zgodność z przepisami, a także szybciej wprowadzać swoje produkty AI na rynek. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku dokładność modeli AI odgrywa kluczową rolę. Wykorzystywanie danych syntetycznych może zwiększyć dokładność tych modeli, co sprawia, że ​​jest to kluczowy czynnik do rozważenia dla firm, które chcą wyprzedzić konkurencję. Dane syntetyczne to jedna z najbardziej obiecujących technik, które zyskują coraz większą popularność we współczesnym głębokim uczeniu się, zwłaszcza w przetwarzaniu obrazu komputerowego. SyntheticAIdata jest wspierany przez firmę Microsoft dla start-upów i stanowi część programu NVIDIA Inception.

Strona internetowa: syntheticaidata.com

