SyncBackPro

Archiware koncentruje się na innowacyjnych, wydajnych i kompleksowych, gotowych rozwiązaniach typu business-to-business. Produkty Archiware obejmują moduły Platformy Oprogramowania P5. Platforma oprogramowania P5 zawiera cztery moduły, które można łączyć – Archiwizuj, Kopia zapasowa i Synchronizuj. Umożliwiają one użytkownikom synchronizację, tworzenie kopii zapasowych i archiwizację danych w środowiskach heterogenicznych: * Synchronizacja P5: Replikuj dane, aby zapewnić wysoką dostępność. * Kopia zapasowa P5: tworzenie kopii zapasowych danych serwera na dysku i taśmie. * Archiwum P5: Przenieś lub migruj dane w trybie offline na dysk, taśmę lub do chmury. * P5 Data Mover: Rozszerzenie modułu P5 Archive umożliwiające łatwe przenoszenie i kopiowanie danych na dysk, taśmę i do chmury. ARCHIWARE to prywatna firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania do zarządzania danymi, służącego do tworzenia kopii zapasowych, synchronizacji i archiwizacji. Oprogramowanie Archiware jest skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw oraz branży medialnej i rozrywkowej.

Strona internetowa: archiware.com

