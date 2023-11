Status Hero to narzędzie do komunikacji w pracy, które przekształca asynchroniczne meldunki i dane dotyczące zarządzania projektami w zwięzłe, wnikliwe raporty. Status Hero współpracuje z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak GitHub, Jira i Asana, a także narzędziami do przesyłania wiadomości, takimi jak poczta e-mail, Slack i Microsoft Teams, aby zebrać aktywność i meldowania się zespołu w jednym raporcie, który możesz przeglądać i udostępniać.

Strona internetowa: statushero.com

