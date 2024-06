TestQuality to nowoczesne narzędzie do zarządzania testami, zbudowane przez ekspertów ds. deweloperów i kontroli jakości, usprawniające podejścia do testowania, takie jak przesunięcie w lewo, BDD, TDD/ATDD i testowanie ciągłe. Jest szybki, przyjazny dla użytkownika, solidny i bezproblemowo integruje się z Jira, GitHub, Selenium, Jenkins i nie tylko. TestQuality oferuje: - Internetową platformę do zarządzania testami, zapewniającą wydajne testowanie oprogramowania - Bezproblemową integrację ze narzędziami do śledzenia problemów i wymagań, systemami CI/CD i platformami automatyzacji testów, w tym GitHub, Jira, Jenkins i Selenium - Uproszczone tworzenie przypadków testowych i zarządzanie przebiegi testowe - Usprawniona koordynacja całego procesu testowania - Pulpity nawigacyjne i raporty aktywności umożliwiające łatwe zarządzanie i śledzenie testów, kamieni milowych i projektów - Dostosowane listy zadań do wykonania, filtry i powiadomienia e-mail zapewniające wgląd w czasie rzeczywistym i zwiększoną produktywność

Strona internetowa: testquality.com

