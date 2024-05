StartMeeting® oferuje nieograniczone usługi konferencji audio i wideo dla przestrzeni korporacyjnej. Ponieważ jesteśmy przewoźnikiem i siecią konferencyjną, jesteśmy w stanie zakłócić rynek dzięki prawdziwie rewolucyjnym cenom. Oferujemy wiodący w branży pakiet cenowy 12,95 USD miesięcznie za hosta dla małych i średnich firm, a także mamy naprawdę rewolucyjny pakiet 6000 USD miesięcznie dla dużych klientów korporacyjnych. Pakiet o wartości 6000 USD miesięcznie umożliwia przedsiębiorstwom dowolnej wielkości posiadanie nieograniczonej liczby hostów za stałą miesięczną stawkę. Zarówno w przypadku ceny za hosta, jak i nieograniczonej liczby hostów, otrzymasz łatwe w użyciu narzędzie do współpracy, które zapewni Tobie i Twoim zespołom nieograniczone konferencje audio i wideo w jakości HD oraz udostępnianie ekranu. Każde konto obejmuje również: • Konferencje audio i wideo HD dla maksymalnie 1000 uczestników • Udostępnianie ekranu i rysowanie • Nagrywanie i odtwarzanie spotkań • 10 GB miejsca na dysku • Niestandardowe przechowywanie muzyki i pozdrowień • Niestandardowa ściana spotkań • Krajowe numery telefoniczne dla 65 krajów… i liczba ta wciąż rośnie Dzięki StartMeeting® zyskujesz dostęp do jednej z największych firm branży konferencyjnej. Od 2001 roku nasza sieć zrealizowała ponad dwa miliardy połączeń konferencyjnych na całym świecie, co czyni nas drugą co do wielkości siecią konferencyjną na świecie. Ten rozmiar i skala pozwalają nam oferować takie same ceny, jak również to, co pomogło nam zbudować tak usprawnioną aplikację klasy korporacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.startmeeting.com lub zadzwoń pod numer (844) 800-4000.

Strona internetowa: startmeeting.com

