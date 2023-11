SPORTRICK to innowacyjne oprogramowanie do zarządzania członkostwem, pierwsze rozwiązanie oparte na handlu elektronicznym i społecznościach, oferujące integrację śledzenia treningów i kontrolę dostępu fizycznego całkowicie w chmurze. Możesz zarządzać zameldowaniem i wymeldowaniem, rozliczeniami, przetwarzaniem płatności, raportami, harmonogramem zajęć i kontrolą dostępu: SPORTRICK to rozwiązanie z pełnym członkostwem, całkowicie oparte na sieci!

Strona internetowa: sportrick.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji SPORTRICK. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.