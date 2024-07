idesPilot to narzędzie do prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia natychmiastowe tworzenie profesjonalnych prezentacji i pokazów slajdów. Po prostu wpisz temat, a sztuczna inteligencja SlidesPilot wygeneruje w ciągu kilku sekund slajdy o dobrze zorganizowanej strukturze. Dzięki wielu pięknym szablonom do wyboru możesz szybko tworzyć dopracowane prezentacje do pracy, szkoły lub do użytku osobistego. SlidesPilot jest kompatybilny zarówno ze Prezentacjami Google, jak i PowerPointem.

Strona internetowa: slidespilot.com

