SkyKick to platforma do zarządzania chmurą, która pomaga dostawcom usług IT budować skuteczniejsze biznesy w chmurze. Nasze produkty i platforma SaaS zostały zaprojektowane tak, aby ułatwiać i wydajnie automatyzować przepływy pracy IT w chmurze. Cloud Manager — automatyzuj, zarządzaj i zabezpiecz swoją pomoc techniczną w chmurze Pojedyncze okienko do bezpiecznego i wydajnego zarządzania klientami w aplikacjach chmurowych Microsoft 365 i cross-SaaS. Automatyzacja działu pomocy technicznej pomaga dostawcom MSP usprawnić administrację chmurą, zapewniając szybsze, łatwiejsze i bardziej spójne świadczenie usług. Wyjdź na pierwszy plan dzięki automatyzacji usług generujących przychody, takich jak Microsoft Teams, oraz ocen bezpieczeństwa i napraw. Co więcej, możesz łatwo przekształcić złożone przepływy pracy w automatyzację do ogólnego użytku w intuicyjnej aplikacji, a wszystko to wspierane przez solidne warstwy zabezpieczeń, kontrolę opartą na rolach i raportowanie. Kopia zapasowa w chmurze — chroń platformę Microsoft 365 i zwiększaj stałe przychody Chroń dane klientów, łagodź skutki cyberataków, poprawiaj ich przechowywanie i zwiększaj stałe przychody dzięki wiodącemu na rynku rozwiązaniu do tworzenia kopii zapasowych Office 365. Obejmuje pełną obsługę najemcy Microsoft 365, w tym Exchange Online, SharePoint dla Firm, OneDrive dla Firm, Microsoft Teams i Grupy Office 365. Dzięki nieograniczonemu przechowywaniu i przechowywaniu, szybkiemu wyszukiwaniu i przywracaniu jednym kliknięciem, łatwej konfiguracji i zarządzaniu oraz elastycznym opcjom zakupu i wdrażania – SkyKick Cloud Backup to Twój silnik przyspieszający biznes. Pakiety Migration — bardziej przewidywalne i bezstresowe migracje Microsoft 365 Skaluj swój biznes w chmurze dzięki automatyzacji, aby usprawnić migracje, które zachwycą klientów, zmniejszą ryzyko i zaoszczędzą czas. Partnerzy IT przyznali SkyKick nr 1 wśród dostawców migracji do Office 365 w kategoriach uznawanych za najważniejsze, w tym rentowność partnerów, redukcja ryzyka, łatwość obsługi i ogólna jakość danych.

Strona internetowa: skykick.com

