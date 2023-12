Shape Software

Shape to specjalnie zaprojektowane oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży i marketingu, które zawiera gotowe funkcje, które można skonfigurować dla dowolnej firmy. Łatwy w użyciu interfejs zwiększa możliwości Twoich zespołów i konsoliduje wszystkie aspekty Twojej firmy w jednej platformie AI. Oprogramowanie Shape zapewnia przestrzeń do współpracy, dzięki której Twoje zespoły mogą zachować spójność i efektywność we wszystkim, co robią, niezależnie od tego, czy chodzi o usprawnianie rurociągu sprzedaży, angażowanie większej liczby potencjalnych klientów za pomocą sekwencji marketingowych i reklam cyfrowych, pielęgnowanie relacji z klientami, płynną komunikację czy śledzenie projektów. Zacznij zwiększać swoje przychody dzięki Shape już dziś.

Strona internetowa: setshape.com

