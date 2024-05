Sendmea to innowacyjna platforma recenzji wideo online, zaprojektowana, aby pomóc firmom wykorzystać siłę dowodu społecznego poprzez referencje klientów. Umożliwiając firmom gromadzenie, zarządzanie i prezentowanie autentycznych recenzji wideo, Sendmea pomaga zwiększać wiarygodność marki i zaufanie wśród potencjalnych klientów. W dzisiejszej erze cyfrowej dowód społeczny jest dla marek bezcenny. Kiedy potencjalni klienci zobaczą autentyczne referencje wideo od zadowolonych klientów, chętniej zaufają marce i dokonają zakupu. Tutaj właśnie błyszczy Sendmea — zapewnia firmom platformę do szybkiego gromadzenia i prezentowania tych potężnych referencji. Platforma oferuje unikalny sposób zbierania cennych opinii, z możliwością dostosowania formularza recenzji tak, aby zadawał konkretne pytania istotne dla Twojej firmy. Po zatwierdzeniu recenzji wideo można je wyświetlić na niestandardowej stronie z recenzjami firmy i udostępnić w mediach społecznościowych, co jeszcze bardziej zwiększa zasięg i wiarygodność marki.

Strona internetowa: sendmea.io

