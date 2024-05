Największym powodem, dla którego recenzje online są ważne dla firm, jest to, że ostatecznie zwiększają sprzedaż, dostarczając konsumentom informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o zakupie produktu i stworzenia FOMO w celu zwiększenia dowodu społecznego. Editorify to aplikacja niezbędna dla właścicieli sklepów, którzy prowadzą swoją działalność na Shopify, Wix i WooCommerce i chcieliby zmaksymalizować współczynnik konwersji. Pomaga w łatwym zbieraniu i importowaniu autentycznych recenzji od wielu hurtowników do Twojego sklepu, aby zwiększyć zaufanie klientów, zmaksymalizować zaangażowanie, zbudować dowód społeczny i uzyskać większą sprzedaż.

Strona internetowa: editorify.com

