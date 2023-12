Second CRM to wielokrotnie nagradzane rozwiązanie do automatyzacji biznesu, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu rentowności małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez automatyzację ich operacji biznesowych przy użyciu technologii internetowych i mobilnych. Drugi CRM koncentruje się na poprawie sprzedaży i marketingu, obsłudze klienta i operacjach. Second CRM z łatwością dostosowuje się do większości środowisk biznesowych, oferując elastyczną, ekonomiczną i łatwą w użyciu aplikację. Drugi CRM zapewnia pojedynczy widok interakcji z klientami w zakresie sprzedaży, marketingu, wsparcia i operacji zaplecza. Drugi CRM zmniejsza obciążenie pracą i przyspiesza rozwój, jednocześnie umożliwiając firmom skupienie 100% swojej energii na tym, co się liczy – Klientach.

Strona internetowa: secondcrm.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Second CRM. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.