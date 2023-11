Przygotowanie dzieci do szkoły to najgorsza część dnia. School Morning Routine to aplikacja, która pomaga przygotować dzieci bez całego chaosu. Dzięki temu znów będziecie mogli cieszyć się rodzinnymi porankami. Dlaczego czujesz się, jakbyś przebiegł maraton o 9:00? Dzieci chcą postępować właściwie (no cóż, przez większość czasu). Ale łatwo zapominają i rozpraszają się. Aby więc wypchnąć ich za drzwi na czas, trzeba narzekać, karcić i kłócić się. Dopóki cały poranek jest po prostu szaleńczym bałaganem.

Strona internetowa: schoolmorningroutine.com

