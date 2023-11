Żywność. Rozumiemy. Wszyscy mamy swoje ulubione. Dzięki Deliveroo Twoje ulubione lokalne restauracje i dania na wynos zostaną dostarczone prosto pod Twoje drzwi. Wszystko jest w menu. Od uwielbianych w całym kraju sieci, takich jak KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King i Subway, po lokalne restauracje i Twoje ulubione dania na wynos – mamy je wszystkie, które tylko czekają na dostawę gotowe do spożycia. Od chińskiej po kubańską, od sushi po sałatki i pizzę po peruwiańską – w Deliveroo każdy znajdzie jedzenie dla siebie. Jeśli skończyło Ci się mleko lub jajka, możesz także złożyć zamówienie u jednego z naszych partnerów spożywczych i otrzymać niezbędne produkty prosto pod drzwi. Kiedy dobrze się odżywiamy, czujemy się dobrze. Bądź więc naszym gościem. Zamawiaj jedzenie na wynos w uwielbianych w całym kraju sieciach w Wielkiej Brytanii, w tym Wagamama, Shake Shack, KFC, Dishoom, Taco Bell, Five Guys, Pho, Burger King, Nando's, Pret A Manger, Tortilla, Wahaca, Gourmet Burger Kitchen, Pizza Pilgrims, Byron i wszystkie lokalne ulubione. Dzięki tysiącom dostępnych produktów spożywczych, od artykułów codziennego użytku, takich jak mleko, jajka i chleb, po składniki do gotowania i smaczne smakołyki, jesteśmy tutaj, aby dostarczyć potrzebne artykuły spożywcze ze sklepów Co-op, Waitrose, Whole Foods, Sainsbury's, Aldi, One Stop , Morrisons, Nisa i nie tylko.

Strona internetowa: deliveroo.co.uk

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Deliveroo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.