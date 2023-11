J Sainsbury plc, działająca pod nazwą Sainsbury's, to druga co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii, posiadająca 14,9% udziału w sektorze supermarketów. Założona w 1869 roku przez Johna Jamesa Sainsbury'ego ze sklepem przy Drury Lane w Londynie, firma była największym brytyjskim sprzedawcą artykułów spożywczych przez większą część XX wieku.

Strona internetowa: sainsburys.co.uk

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Sainsbury's. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.