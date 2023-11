Christian Connection to internetowy serwis randkowy skierowany do samotnych chrześcijan w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Singapurze i Hongkongu. Christian Connection jest własnością i jest zarządzany przez Widernet Communications Ltd z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Strona internetowa: christianconnection.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Christian Connection. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.