Pierwsze zwinne narzędzie, które uczy, jak tworzyć wysokiej jakości oprogramowanie. Roundrush to nie tylko kolejna platforma do zarządzania przepływem pracy. To zupełnie nowa, zwinna metodologia, która łączy najlepsze praktyki SCRUM, KANBAN, TDD, XP, przejmując zasady OKR i Shu-Ha-Ri, a zapewnienie Twojemu zespołowi wysokiej jakości przepływu pracy dzień po dniu instruuje go, jak dostarczać wysokiej jakości Produkty końcowe.

Strona internetowa: roundrush.com

