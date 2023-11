Ring LLC to firma zajmująca się bezpieczeństwem w domu i inteligentnym domem, której właścicielem jest Amazon. Firma Ring produkuje produkty do zabezpieczania domu, które zawierają zewnętrzne kamery wykrywające ruch, w tym inteligentny dzwonek do drzwi Ring Video, a także udostępnia aplikację Neighbors umożliwiającą udostępnianie użytkownikom w Internecie przechwyconych materiałów w mediach społecznościowych.

Strona internetowa: ring.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Ring. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.