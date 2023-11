Praktykuj automatyzację, którą pokochają zarówno Twoi pacjenci, jak i zespół. 1. Przyciągnij nowych pacjentów Recenzje mają znaczenie. Funkcja Review Wave pomaga uzyskać więcej pięciogwiazdkowych recenzji, wysyłając prośby o recenzję do właściwych pacjentów we właściwym czasie, dzięki czemu nigdy więcej nie będziesz musiał prosić o recenzje. 2. Rejestruj spotkania Dlaczego warto polegać na rezerwacjach telefonicznych i formalnościach? Umawianie wizyt online umożliwia pacjentom planowanie (i zmianę terminu) wizyty online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nowi pacjenci mogą nawet wypełnić formularz na swoim telefonie przed przybyciem. 3. Zatrzymaj i reaktywuj pacjentów Pożegnaj niekończący się ból głowy administratora związany z kolejnymi aktualizacjami, zmianami harmonogramu i przypomnieniami. Review Wave zrobi to wszystko automatycznie, wysyłając spersonalizowane wiadomości tekstowe i nie tylko.

