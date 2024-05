RemoteMeeting to łatwe i wydajne rozwiązanie do wideokonferencji. Użyj przeglądarki, aby rozpoczynać konferencje wideo i dołączać do nich. Nie potrzebujesz dedykowanej aplikacji, wszystko z poziomu przeglądarki. Prezentuj swój pulpit, udostępniaj dokumenty i interaktywnie zaznaczaj na nich. Utwórz automatyczny protokół spotkania i zapisz go do późniejszego przeglądu. RemoteMeeting może automatycznie wykryć głośnik i przypiąć go do ekranu głównego, aby zapewnić bardziej wciągające wrażenia.

Strona internetowa: remotemeeting.com

