Remix Project to platforma dla narzędzi programistycznych wykorzystujących architekturę wtyczek. Obejmuje podprojekty, w tym silnik wtyczek Remix, biblioteki Remix i oczywiście Remix IDE. Remix IDE to aplikacja internetowa i komputerowa o otwartym kodzie źródłowym. Sprzyja szybkiemu cyklowi rozwoju i posiada bogaty zestaw wtyczek z intuicyjnym interfejsem GUI. Remiks jest używany na całej drodze tworzenia kontraktów z językiem Solidity, a także jako plac zabaw do nauki i nauczania Ethereum.

Strona internetowa: github.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Remix IDE. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.