Bubble to wizualny język programowania i platforma aplikacji jako usługa opracowana przez Bubble Group, która umożliwia osobom nietechnicznym tworzenie aplikacji internetowych bez konieczności wpisywania kodu. Zamiast tego użytkownicy rysują interfejs, przeciągając i upuszczając elementy na płótno oraz definiując przepływy pracy w celu kontrolowania logiki. Wizją Bubble jest uczynienie kodowania ręcznego w dużej mierze przestarzałym. Chociaż jest to wizualne, wymaga pewnej nauki i można go wykorzystać do stworzenia bardziej zaawansowanych funkcjonalności, niż jest to możliwe w przypadku zorientowanych na szablony kreatorów aplikacji internetowych, takich jak Wix. Jest używany w szkołach do celów edukacyjnych, a przez inne organizacje do celów komercyjnych.Bubble oferuje integracje API, szablony i wtyczki. Platforma wprowadziła także później nowych niszowych dostawców szablonów, wtyczek i usług zbudowanych w ramach Bubble Eco-System.

