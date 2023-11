Zdobądź wymarzoną pracę w 15 dni dzięki Relevel, pierwszej w Indiach platformie do oceny umiejętności i testów rekrutacyjnych. Dzięki ponad 800 firmom partnerskim Relevel ma na celu demokratyzację dostępu do możliwości zatrudnienia i zapewnianie miejsc pracy wyłącznie na podstawie umiejętności kandydata, niezależnie od jego kwalifikacji edukacyjnych i doświadczenia zawodowego. Przeprowadzamy testy oceniające umiejętności zarówno w kategoriach technicznych, jak i biznesowych, aby pomóc kandydatom w znalezieniu dobrze płatnej pracy w wybranej przez nich dziedzinie. Kategorie testów obejmują rozwój biznesu, rozwój frontendu, rozwój backendu, rozwój pełnego stosu, analitykę biznesową, analizę danych, zarządzanie produktem, pozyskiwanie kadr i talentów, projektowanie graficzne, operacje, analizę finansową, żeby wymienić tylko kilka. Dzięki Relevel możesz gromadzić oferty pracy w CTC aż do 40 LPA i uzyskać atrakcyjne możliwości rozwoju kariery.

Strona internetowa: relevel.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Relevel. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.