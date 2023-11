Bizotic to firma świadcząca usługi szkoleniowe i oceniające, działająca w obszarze szkolnictwa wyższego. Współpracujemy z ponad 50 uczelniami inżynierskimi, menedżerskimi i innymi uczelniami zawodowymi w Karnatace, Andhra Pradesh i Telanganie. Kładąc duży nacisk na rozwój umiejętności, Bizotic ma na celu zaszczepienie studentom narzędzi niezbędnych do osiągnięcia doskonałości w wybranej przez nich branży. Angażujące sesje szkoleniowe, ciągła ocena i szczegółowy system informacji zwrotnej to niektóre z podstawowych zasad, według których działa Bizotic. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak szczegółowe i tematyczne wyniki testów, wiodące w branży analizy, nasz stos produktów i platforma oceny, są kluczem do poprawy wyników i osiągnięcia marzeń zawodowych.

Strona internetowa: bizoticlearn.com

