Recruitify to przyjazna dla użytkownika platforma SaaS oparta na chmurze i oparta na sztucznej inteligencji, która integruje zarządzanie CRM, ATS, sprzedażą i rekrutacją z klientem i kandydatem na pokładzie. Szybki do wdrożenia i łatwy w użyciu. Platforma pomaga znaleźć, pozyskać i zarządzać najlepszymi talentami. Nie ograniczamy liczby procesów rekrutacyjnych. Nieustannie optymalizuj koszty, przepływ pracy i procesy w firmie, aż zostaną one dopracowane do perfekcji. Recruitify posiada funkcje, dzięki którym proces rekrutacji przebiega sprawniej i szybciej.

Strona internetowa: recruitify.ai

