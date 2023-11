Read Along to bezpłatna aplikacja do czytania, która pomaga dzieciom bawić się podczas nauki czytania. Read Along ma w aplikacji towarzysza czytania, który słucha, jak Twój młody uczeń czyta na głos, oferuje pomoc, gdy ma problemy i nagradza go gwiazdkami, gdy dobrze sobie radzi, prowadząc go wraz z postępami. Najlepiej sprawdza się w przypadku dzieci, które posiadają już podstawową wiedzę o alfabecie.

Strona internetowa: readalong.google.com

