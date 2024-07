Connexun to innowacyjny start-up technologiczny z siedzibą w Mediolanie we Włoszech. Powstała, aby ułatwić integrację kulturową, zmniejszyć bariery informacyjne i wspierać internacjonalizację. Dziś Connexun to silnik informacyjny AI z wieloletnim doświadczeniem i know-how, promujący interfejsy API do analizy treści i tekstu oraz zastrzeżone technologie do wykorzystania przez programistów, start-upy, firmy, a ostatecznie także konsumentów. Umożliwia swoim klientom pozyskiwanie w czasie rzeczywistym wielojęzycznych nagłówków, artykułów i dynamicznych podsumowań pochodzących z tysięcy zaufanych internetowych serwisów informacyjnych. Służy swoim klientom autorskimi technologiami przeszukiwania i klasyfikacji tekstu. Connexun opracował także B.I.R.B.AL., sztucznie inteligentny silnik używany do zasilania aplikacji mobilnej, aby dostarczać w czasie rzeczywistym wiadomości i informacje cyfrowym kosmopolitom. Stale udoskonalamy inteligentne narzędzia, które wykorzystują możliwości uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego do analizowania dużych zbiorów danych o zagregowanej treści. Sprawdź nasz niedawno wydany „API News”. Zwraca aktualne i historyczne treści oraz informacje z zaufanych źródeł na całym świecie. Nasz robot umożliwia naszym użytkownikom jako pierwsi wychwytywanie pojawiających się historii i najważniejszych informacji. Dzięki naszemu rozwiązaniu zapewnisz widok w czasie rzeczywistym lub zbierzesz ustrukturyzowane dane historyczne dotyczące najważniejszych historii i wydarzeń z przeszłości. Przetestuj nasze API za darmo i nie wahaj się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji.

