QCommission to potężne i elastyczne oprogramowanie do prowizji sprzedaży. Dokładnie oblicza wynagrodzenie sprzedawców i redukuje błędy związane z arkuszami kalkulacyjnymi i metodami ręcznymi. Pozwala na naliczenie prowizji zaraz po upływie okresu prowizyjnego i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Potrafi szczegółowo i przejrzyście komunikować naliczone prowizje. QCommission umożliwia administratorowi wynagrodzeń ustalanie w systemie odbiorców, produktów, klientów, planów, zachęt, kwot, częstotliwości płatności itp. Umożliwia ustalenie zasad kredytowania i naliczania różnych zachęt. Pomaga wprowadzać lub importować transakcje wydajnościowe do systemu i obliczać premie tak często, jak to konieczne. Transakcje wydajnościowe można przetwarzać, uznawać i obliczać tak często, jak to konieczne, nawet kilka razy dziennie. Korekty transakcji można wprowadzać i przetwarzać w systemie. Pełna i wszechstronna możliwość raportowania pozwala użytkownikowi raportować wszystkie obliczenia w bardzo szczegółowej formie. QCommission jest zgodna z wymogami RODO, SOC i jest w stanie wykazać zgodność.

Strona internetowa: qcommission.com

