Commissionly to pierwsza oparta na chmurze aplikacja internetowa do zarządzania prowizjami i wynagrodzeniami ze sprzedaży, która jest w 100% skupiona na małych i średnich firmach. Dzięki naszym nieskomplikowanym narzędziom do importowania danych, opartemu na kreatorach planowi celów i wynagrodzeń oraz narzędziom do ustalania prowizji możesz rozpocząć pracę w ciągu kilku minut. Nasz bogaty w funkcje produkt spełnia wszystkie Twoje potrzeby w zakresie prowizji, bez względu na to, jak skomplikowane. Mamy możliwość tworzenia prowizji opartych na przychodach lub produktach, prowizji płaskich lub warstwowych, prowizji cyklicznych, prowizji dzielonych, prowizji zwiększających i obniżających, a nawet prowizji matrycowych. Dostosowujemy się również do Twoich potrzeb, jeśli masz unikalny plan wynagrodzeń. Ty i Twoi odbiorcy możecie uzyskać dostęp do swoich informacji za pośrednictwem naszego panelu internetowego z dowolnego miejsca, a Ty możesz łatwo tworzyć raporty, aby szybko generować kwoty wypłaty prowizji. Zapisz się dzisiaj!

Strona internetowa: commissionly.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Commissionly. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.