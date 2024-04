Naszą misją w Prezzee jest przekształcanie krajobrazu obdarowywania poprzez tworzenie relacji międzyludzkich poprzez niezwykłe cyfrowe momenty obdarowywania. Wierzymy, że dawanie prezentów powinno zawsze wywoływać magię zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy, a dzięki odpowiedniemu prezentowi trafiać w sedno i zapewniać klientom wspaniałe wrażenia – za każdym razem. Uważamy również, że wysłanie prezentu do dowolnej osoby, gdziekolwiek się znajdujesz, powinno być łatwe. Prezzee Business ułatwia wręczanie prezentów firmowych. Dołącz do setek wiodących firm korzystających z Prezzee do nagradzania pracowników, klientów i klientów. Wszystko za pomocą kilku kliknięć! Pomyśleliśmy nie tylko o pudełku upominkowym, aby zapewnić każdej firmie wyjątkowe wrażenia z dawania prezentów dzięki inteligentnej karcie podarunkowej Prezzee Smart eGift Card pod wspólną marką z logo Twojej firmy lub wybranym wzorem, którą można wymienić na setki marek. Prezzee Business posiada elastyczne funkcje dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Bezpłatnie — brak dodatkowych kosztów za utworzenie konta. Indywidualna marka — personalizuj swoją inteligentną e-kartę podarunkową Prezzee za pomocą logo swojej firmy. Proste wysyłanie zbiorcze — Nielimitowane karty e-podarunkowe za pomocą kilku prostych kliknięć. Portal śledzenia prezentów — sprawdzaj status zamówienia cyfrowej karty podarunkowej w czasie rzeczywistym. Elastyczne opcje płatności – Zapłać za zamówienie kartą kredytową lub przelewem bankowym Zrównoważony rozwój – W 100% cyfrowy i przyjazny dla środowiska wybór prezentów Dowiedz się więcej na: prezzee.com/business

