Giftsenda to międzynarodowa platforma prezentów korporacyjnych, zaprojektowana, aby umożliwić zespołom marketingu, sprzedaży, zasobów ludzkich i obsługi klienta przełamać hałas i nawiązać znaczące kontakty biznesowe dzięki wysokiej jakości prezentom - co skutkuje większymi przychodami, konwersjami i lepszym zwrotem z inwestycji. Korzystając z platformy, można wysyłać różne prezenty do różnych odbiorców w różnych krajach w ramach jednej kampanii upominkowej, oszczędzając mnóstwo czasu, wysiłku i pieniędzy. Nasza platforma prezentowa umożliwia wysyłanie pojedynczych lub masowych prezentów firmowych za granicę do ponad 200 krajów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Firmy mogą wybierać spośród różnych typów kampanii, aby dopasować je do swoich potrzeb w zakresie prezentów. W naszym katalogu prezentów mamy tysiące prezentów, w tym upominki dla smakoszy, słodycze, wino, karty podarunkowe, gadżety i nie tylko. Dzięki intuicyjnym narzędziom do automatyzacji i integracji z CRM Giftsenda tworzy jednolity interfejs użytkownika. Dzięki naszym funkcjom śledzenia możesz zobaczyć raporty ROI każdej kampanii prezentów na swoim panelu kontrolnym. Nasza platforma to idealne narzędzie dla firm, które chcą poprawić wizerunek swojej marki, poprawić lojalność klientów i pracowników oraz przekształcić nowych potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów. Dla tych, którzy nie chcą angażować się w długoterminowe korzystanie z platformy, istnieje możliwość uruchomienia jednorazowych kampanii prezentowych ze wszystkimi automatycznymi funkcjami prezentowania lub możesz po prostu dokonać natychmiastowych zakupów prezentów, które zostaną wysłane na adresy dostawy za pośrednictwem naszego międzynarodowego internetowy sklep z pamiątkami.

