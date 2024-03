pretix to wysoce zaawansowane oprogramowanie do sprzedaży biletów, które stanowi wszystko w jednym: sklep internetowy, kasa i punkty sprzedaży biletów, skupiając się na prywatności i bezpieczeństwie. pretix oferuje pełne możliwości wielojęzyczne, można go w dużym stopniu dostosować do Twojego wydarzenia i rozszerzyć za pomocą wtyczek i interfejsu API REST. Nasze oprogramowanie zostało z powodzeniem wykorzystane podczas konferencji, festiwali, koncertów, pokazów, wystaw, warsztatów i nie tylko na całym świecie. Nasze ceny – 2,5% sprzedaży z wyłączeniem dostawców usług płatniczych – są wolne od ryzyka i całkowicie przejrzyste.

Strona internetowa: pretix.eu

