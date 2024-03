Power Personas to oparta na sztucznej inteligencji platforma do segmentacji i personalizacji behawioralnej, która ułatwia tworzenie ICP i person kupujących, które automatycznie pokazują, jak dopasować treść, komunikaty i branding do klientów, dzięki czemu wywrą większy wpływ. Niezależnie od tego, czy kierujesz reklamy do jednego rodzaju klientów, czy do wielu kohort, nasze oparte na nauce i skupione na człowieku rekomendacje pomogą niemal każdemu członkowi Twojego zespołu.

powerpersonas.com

