Socital is an e-commerce marketing platform that helps marketers capture leads, convert anonymous and abandoning visitors into customers, and increase sales. Socital provides a unique set of tools for data collection, email database segmentation, conversion optimization, targeting, and personalization.

