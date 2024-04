Picsellia zapewnia cały pakiet rozwiązań AI zoptymalizowany pod kątem obrazów: obejmuje każdy krok niezbędny do wdrożenia modelu widzenia komputerowego w środowisku produkcyjnym. Użytkownicy mogą konstruować, obsługiwać i ulepszać swoje modele sztucznej inteligencji bezpośrednio na platformie. Kluczowe funkcje Picsellii: * Zarządzanie danymi: przechowuj, wyszukuj, filtruj i dodawaj adnotacje do swoich danych w jednym miejscu. Scentralizowany i intuicyjny interfejs do etykietowania Picsellia umożliwia Twoim zespołom jednoczesne dodawanie notatek. * Śledzenie eksperymentów: śledź i porównuj swoje eksperymenty, aby znaleźć najskuteczniejszy model. Gdy to zrobisz, Picsellia pomoże Ci znaleźć najlepszą kombinację hiperparametrów, aby zoptymalizować wydajność modelu. * Przetwarzanie: Wykonuj zadania takie jak powiększanie danych bezpośrednio na platformie. Zautomatyzuj swoje procesy i uruchamiaj je o dowolnej porze i na wybranych danych. * Wdrażanie modelu: Wdróż swoje modele w środowisku produkcyjnym w ciągu zaledwie jednej minuty, z serwerem lub bez. Będziesz mieć skalowalny i bezserwerowy punkt końcowy API! * Monitorowanie modelu: Monitoruj wydajność swojego modelu w czasie rzeczywistym. Identyfikuj i napraw potencjalne przypadki awarii, zanim doświadczą ich Twoi klienci. Skonfiguruj alerty. * Zautomatyzowane potoki: Zamień cykl życia CV w przepływ pracy. Bezpośrednio wizualizuj i przeglądaj swoje prognozy, aby ulepszyć dane szkoleniowe i zwiększyć wydajność modeli. Picsellia została zaprojektowana tak, aby była jak najbardziej rozszerzalna, nasi klienci nie są skazani na nasze produkty, ponieważ zapewniamy otwarte środowisko. Promuje współpracę, zmniejsza liczbę awaryjności i skaluje się wraz z Twoją firmą.

Strona internetowa: picsellia.com

