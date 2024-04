Lekko pomaga zespołom zajmującym się uczeniem maszynowym budować lepsze modele na podstawie lepszych danych. Pozwala firmom na dobór odpowiednich danych do szkolenia modeli poprzez wykorzystanie aktywnego uczenia się. Inteligentnie wybieraj najlepsze próbki do uczenia modeli poprzez zaawansowane algorytmy filtrowania i aktywnego uczenia się. * Zrównoważ rozkład klas, usuń nadmiarowość i stronniczość zestawu danych. Etykietuj tylko najlepsze dane do uczenia modeli, aż osiągniesz docelową dokładność. * Analizuj jakość i różnorodność swoich zbiorów danych. Lepiej zrozum swoje dane dzięki całościowym widokom Lightly, obejmującym cały obraz i najmniejsze niuanse danych. Odkryj dystrybucję klas, luki w zbiorach danych i błędy reprezentacji przed oznaczeniem etykietą, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. * Monitoruj wydajność swojego modelu w produkcji. Znajdź wartości odstające i przypadki niepowodzeń. * Wybierz dane spoza dystrybucji bezpośrednio na brzegu sieci lub w chmurze. Wyślij dane z powrotem w celu ponownego uczenia i aktualizacji modelu. * Zarządzaj swoim zbiorem danych. Śledź różne wersje, a gdy zbiór danych będzie gotowy, po prostu udostępnij go, dodając etykietę jednym kliknięciem. To lekko: kompleksowe, aktywne uczenie się

Kategorie :

Strona internetowa: lightly.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Lightly AI. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.