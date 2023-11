Efektywniej zarządzaj i śledź swój czas, korzystając z nowoczesnego narzędzia do śledzenia czasu. Pendulums to bezpłatne narzędzie do śledzenia czasu, które pomaga lepiej zarządzać czasem dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi i przydatnym statystykom.

Strona internetowa: pendulums.io

