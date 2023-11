TalentNest to wszechstronne oprogramowanie do śledzenia kandydatów, które pomaga rekruterom i menedżerom ds. rekrutacji przyciągać, wybierać i zatrudniać najlepszych pracowników. Nasze oprogramowanie jest z Tobą na każdym kroku. Ułatwiamy Ci publikowanie ofert pracy, ocenianie i śledzenie kandydatów oraz wykorzystywanie niezbędnych danych potrzebnych do prowadzenia działu HR! Zarówno kandydaci, jak i menedżerowie ds. rekrutacji uwielbiają korzystać z naszego płynnego i responsywnego interfejsu.

Strona internetowa: clients.talentnest.com

