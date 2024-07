Owny to narzędzie technologii finansowej, które zapewnia firmom kompleksową platformę do zarządzania swoimi potrzebami kapitałowymi i bankowymi. Oferuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które usprawniają procesy związane z zarządzaniem prywatnym kapitałem, inwestorami i skarbem. Narzędzie jest przeznaczone dla różnych branż, takich jak start-upy, fundusze private equity i venture capital, nieruchomości i nie tylko. W przypadku startupów Owny umożliwia zarządzanie SAFE (Simple Agreement for Future Equity) i Obligacjami Zamiennymi przy użyciu standardowych szablonów branżowych. Oferuje także narzędzia AI dla funduszy, umożliwiające wdrażanie istniejących i nowych funduszy, przy użyciu zarówno standardowych, jak i niestandardowych szablonów. Narzędzie ułatwia prowadzenie działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości, umożliwiając użytkownikom udostępnianie ofert, przetwarzanie umów i zarządzanie depozytami w przypadku prywatnych ofert nieruchomości. Inwestorzy mogą korzystać z prywatnego pulpitu nawigacyjnego, który zapewnia dedykowane konta, funkcje zarządzania inwestycjami, weryfikacje i nie tylko. Co więcej, Owny obsługuje globalne przelewy płatnicze za pośrednictwem modułu FX/ACH/Wire, który zarządza płatnościami wychodzącymi i przychodzącymi powiązanymi z określonymi ofertami prywatnymi. Narzędzie oferuje również narzędzia back-office do raportowania transakcji, zarządzania zgodnością i niestandardowych aktualizacji. Użytkownicy mogą śledzić zainteresowania, aktywność sprzedażową i zapasy za pomocą interaktywnych narzędzi do analizy danych. Owny pozwala użytkownikom tworzyć i udostępniać umowy dotyczące bezproblemowych procesów zamykania, płatności, zwrotów kosztów i innych działań umownych. Dodatkowo narzędzie zapewnia stałe wsparcie za pośrednictwem dedykowanego zespołu specjalistów, zapewniając użytkownikom i interesariuszom obsługę w białych rękawiczkach. Należy zauważyć, że Owny jest firmą zajmującą się technologiami finansowymi, a nie zarejestrowanym brokerem-dealerem ani bankiem i nie świadczy porad prawnych, podatkowych ani inwestycyjnych. Platforma współpracuje z zarejestrowanymi doradcami inwestycyjnymi, aby oferować określone funkcje inwestycyjne, a wszystkie usługi doradztwa inwestycyjnego są świadczone przez tych doradców zewnętrznych. Rozważając opcje inwestycyjne, użytkownicy powinni mieć świadomość potencjalnej stronniczości wynikającej z partnerstwa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a przewidywanych lub hipotetycznych wyników nie należy uważać za gwarancję przyszłych wyników inwestycyjnych.

Strona internetowa: owny.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Owny. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.