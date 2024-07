NSFWJS to biblioteka JavaScript zaprojektowana, aby pomóc zidentyfikować potencjalnie nieodpowiednie obrazy w przeglądarce klienta, bez konieczności wysyłania obrazu na serwer. Biblioteka jest obsługiwana przez TensorFlowJS, który jest biblioteką uczenia maszynowego typu open source dla JavaScript. Biblioteka jest przeszkolona w rozpoznawaniu określonych wzorców na obrazach, przy obecnym wskaźniku dokładności wynoszącym 93%. Biblioteka zawiera także funkcję CameraBlur Protection, która zamazuje wszelkie obrazy, które uzna za potencjalnie nieodpowiednie. Biblioteka jest stale udoskonalana i aktualizowana, często wydawane są nowe modele. NSFWJS jest darmowy, można go modyfikować i rozpowszechniać na podstawie licencji MIT. Biblioteka zawiera również wersję demonstracyjną mobilną, która umożliwia użytkownikom testowanie różnych obrazów na urządzeniach mobilnych. Wreszcie bibliotekę można pobrać za pośrednictwem GitHuba, a użytkowników zachęca się do zgłaszania wszelkich fałszywych alarmów lub przyczyniania się do rozwoju biblioteki.

Strona internetowa: nsfwjs.com

