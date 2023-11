Czy jesteś zakładnikiem? Czy lubisz zapisywać rzeczy, które czytasz w Internecie, archiwizować strony internetowe, aby wrócić do nich później w przyszłości? Czy masz trudności z przypomnieniem sobie, co Ci się podobało w tym długim tekście, który spędziłeś na czytaniu przez pół godziny? Czy komentarze z wątków dyskusji są dla Ciebie równie interesujące i wartościowe jak artykuły, które czytasz? Jeśli odpowiedziałeś „tak” na którekolwiek z tych pytań, Notado może być dla Ciebie! Notado to podejście do tworzenia zakładek online skupiające się na treści, w którym akapity i zdania, które zachęcają do dodania czegoś do zakładek, są traktowane jak obywatele pierwszej klasy, a nie fragmenty dodatkowych metadanych. Dzięki Notado Twoje zakładki skupiają się na zaznaczonych fragmentach tekstu, które można w pełni przeszukiwać i które można organizować w dowolny sposób, dzięki potężnemu systemowi automatycznego tagowania. Być może myślisz sobie: „Korzystam już z Pinboarda, Instapapera i Readwise i nie chcę zmieniać całego przepływu pracy, żeby wypróbować tę rzecz z Notado…” – słyszę! Oryginalne strony internetowe każdej notatki zapisanej w Notado mogą być automatycznie synchronizowane z Pinboard, Instapaper i Readwise!

Strona internetowa: notado.app

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Notado. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.