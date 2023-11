MyAnimeList, często w skrócie MAL, to portal społecznościowy anime i manga oraz aplikacja do katalogowania społecznościowego prowadzona przez wolontariuszy. Witryna zapewnia użytkownikom system przypominający listę do porządkowania i oceniania anime i mangi.

Strona internetowa: myanimelist.net

