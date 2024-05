Mobirise to darmowa aplikacja do projektowania stron internetowych, która pozwala użytkownikom projektować i publikować strony internetowe typu bootstrap bez kodowania. Mobirise to zasadniczo narzędzie do tworzenia witryn typu „przeciągnij i upuść”, oferujące różne motywy witryn. Siedziba główna znajduje się w Eindhoven w Holandii.

Strona internetowa: mobirise.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Mobirise. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.